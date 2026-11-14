Bursa Yıldırım'da çatıdan kopan metal parçadan anne ile kızı son anda kurtuldu

Bursa Yıldırım'da çatıdan kopan metal parçadan anne ile kızı son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 Kasım'da etkili olan lodosun hızı saatte 50 kilometreye ulaştı. Saat 20.00 sıralarında kaldırımda yürüyen anne ve kızı, çatıdan kopan metal parçanın isabet etmesinden son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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ANNE VE KIZI ÇATIDAN KOPAN METAL PARÇADAN SON ANDA KURTULDU
Bursa'da 12 Kasım'da etkili olan ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkilerken, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çatıdan koparak savrulan metal parçanın kendilerine isabet etmesinden son anda kurtuldu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı