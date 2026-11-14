Bursa Yıldırım'da çatıdan kopan metal parçadan anne ile kızı son anda kurtuldu

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Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi (2)

ANNE VE KIZI ÇATIDAN KOPAN METAL PARÇADAN SON ANDA KURTULDU

Bursa'da 12 Kasım'da etkili olan ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkilerken, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çatıdan koparak savrulan metal parçanın kendilerine isabet etmesinden son anda kurtuldu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı