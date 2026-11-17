Bursa Yıldırım'da 3. kattaki yangın söndürüldü, 8 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Emirsultan Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 3. katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişiye ambulansta ilk yardımda bulunuldu ve bu kişiler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak'taki 7 katlı binanın 3. katında bulunan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekipleri ambulansta ilk yardımda bulundu. Dumandan etkilenen kişiler daha sonra sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.