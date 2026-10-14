Haberler

Bursa Yıldırım'da 15 yıl hapis cezalı firari ve havaya ateş açan arkadaşı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Yıldırım'da kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin adresine gittiği sırada yakalanmak istendi. Arkadaşı havaya ateş açtı; ikisi de kısa sürede yakalanıp ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese giden ekipler, O.Ü'yü yakalamak istediği sırada şüphelinin arkadaşı Ç.G. tabancayla havaya ateş etti.

Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler O.Ü. ve Ç.G'yi kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi

Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi

UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup

Günün ilk maçında 3 gol! İşte kazanan
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Küçükçekmece'de dere coştu

Burası deniz değil, İstanbul'da mahalle! Küçükçekmece'de dere coştu
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

Manşetler yanıyor! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar

İstanbul'da felaket gecesi: Acı haber geldi
Netflix’ten dev işten çıkarma kararı: 1000 çalışanın işine son veriliyor

Dijital yayın devinde kıyım: 1000 kişinin ipi çekildi
İstanbul'da sağanak nedeniyle Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendi

Fenerbahçe'nin maçı ertelendi