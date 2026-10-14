Bursa Yıldırım'da 15 yıl hapis cezalı firari ve havaya ateş açan arkadaşı yakalandı

Bursa Yıldırım'da 15 yıl hapis cezalı firari ve havaya ateş açan arkadaşı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin adresine gittiği sırada yakalanmak istendi. Arkadaşı havaya ateş açtı; ikisi de kısa sürede yakalanıp ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese giden ekipler, O.Ü'yü yakalamak istediği sırada şüphelinin arkadaşı Ç.G. tabancayla havaya ateş etti.
Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri, şüpheliler O.Ü. ve Ç.G'yi kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G. polis merkezine götürüldü.