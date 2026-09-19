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Bursa Yenişehir'de soğuk hava deposu yangını söndürüldü, konteynerler zarar gördü

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Bursa Yenişehir'de soğuk hava deposu yangını söndürüldü, konteynerler zarar gördü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü. Yangında, depoda çalışan işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü; çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri destek verdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında, soğuk hava deposunun arkasında bulunan, soğuk hava deposunda çalışan işçişerin kaldığı konteynerlarda zarar gördü.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracının destek verdiği yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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