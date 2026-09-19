Haberler

Bursa Yenişehir'de siyah incir deposundaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yenişehir'de siyah incir deposundaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın 2,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü; depoda itfaiyenin soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ihraç edilen siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı, neden bilinmiyor

Arda arda patlamalar! Başkent dumanlara teslim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

"Herkes hazır olsun beyler" diyerek uyarıyı yaptı
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Tera ve Pusula yöneticilerine operasyon: 5 kişi gözaltında