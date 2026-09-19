Bursa Yenişehir'de siyah incir deposundaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı

Bursa Yenişehir'de siyah incir deposundaki yangın 2,5 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın 2,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü; depoda itfaiyenin soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ihraç edilen siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı