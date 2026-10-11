Haberler

Bursa Yenişehir'de park halindeki kamyonda hareketsiz bulunan sürücü yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Yenişehir'de park halindeki kamyonda hareketsiz bulunan sürücünün öldüğü belirlendi. İş arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri durumu tespit etti; cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki kamyonun içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Şehirler arası nakliyecilik yapan 41 yaşındaki Ali Çanaklı'dan haber alamayan iş arkadaşları, sürücünün Yenişehir Biber Hali'nde park halinde bulunan kamyonuna gitti.

Sürücünün araç içerisinde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çanaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çanaklı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu