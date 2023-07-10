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Bursa'ya gezmek için gelen aile hırsızların hedefi oldu

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Bursa'nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin bulunduğu otomobilde çantayı çalarak kayıplara karışan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Bursa'ya gezmek için gelen aile hırsızların hedefi oldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin bulunduğu otomobilde çantayı çalarak kayıplara karışan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Bursa'nın İznik İlçesine gezmek için gelen aile otomobille seyir halindeyken, kendilerine yaklaşan iki hırsız gözüne kestirdikleri çantayı alıp kayıplara karıştı. Kredi kartı, takı ve birçok değerli eşyanın bulunduğu çantanın sahibi yaşadığı şok üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin takibi sonucu iki şüpheli yakalandı. Bulunan çanta sahibine teslim edilirken, şüpheliler E.D. ve Ş.A.K. polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Güncel

İznik Bursa Güncel Haberler

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