Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Demirtaş mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden AA'nın her daim halkın ülke ve dünyada yaşanan olaylar hakkında doğru ve tarafsız şekilde haberdar olmasını sağladığını bildirdi.

AA'nın, üstlendiği yüksek misyonun gereği olarak mesai mefhumu gözetmeksizin tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içi ve dışında halkı bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlık tecrübe ve birikimin gücünden ilham alarak kendini sürekli yenileyip geliştirerek halka doğru ve güvenilir haberler sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırabilmek için mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden birçok zorluğu göğüsleyerek hizmet veren Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Demirtaş Medya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title