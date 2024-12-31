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Bursa Valisi Erol Ayyıldız Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni yıl denetimleri kapsamında güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını ve mübarek üç aylarını kutladı. Ziyaretlerde çeşitli güvenlik birimlerinde incelemelerde bulundu ve görevli ekiplere kolaylıklar diledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni yıl denetimleri kapsamında vatandaşların huzuru için çalışan güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını ve mübarek üç aylarını kutladı.

Vali Ayyıldız, ilk olarak Gemlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Birimi'ni ziyaret etti. Ardından Engürücük mevkisi müşterek yol kontrol noktasına geçen Ayyıldız, görevli ekiplerle bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerine Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam eden Vali Ayyıldız, daha sonra Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezine geçti. Burada, şehrin güvenlik koordinasyonuna dair incelemelerde bulunan Ayyıldız çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merinos Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Ayyıldız, yılbaşı dolayısıyla görev başında bulunan personele kolaylıklar dileyerek yeni yılın ve mübarek üç ayların sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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