Bursa Valisi Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de güvenliği denizlerden başlatan, milli menfaatlerini kararlılıkla savunan Sahil Güvenlik Komutanlığının 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, kurumsal disiplini, nitelikli personeli ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da örnek aldığı güçlü bir güvenlik teşkilatı haline geldiğini belirten Ayyıldız, "Ulusal ve uluslararası hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan kahramanlarımız, denizlerimizde huzurun, düzenin ve güvenliğin teminatı olmuştur." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, komutanlığın, yasa dışı göçle mücadeleden kaçakçılığın önlenmesine, çevre ve deniz yaşamını korumaktan arama kurtarma faaliyetlerine, afet anlarında yardım görevlerinden stratejik tesislerin güvenliğine kadar pek çok alanda görevini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Modernize edilen deniz platformları, gelişmiş gözetleme sistemleri, yüksek harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle teşkilatımız; bugün olduğu gibi gelecekte de Mavi Vatan'ın koruyucusu olmayı sürdürecek, milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış! Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti

Her gün uyarılarda bulunan deprem profesörünün villası kaçak çıktı
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Macron'dan 'İran' uyarısı: Rejim değişikliğine yönelik girişim, kaosa yol açar

Trump'ın kararı beklenirken Macron'dan çok konuşulacak İran uyarısı
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Endonezya'da yanardağ patladı, uçuşlar iptal edildi

Yanardağ patlaması: Gökyüzü kül bulutlarıyla kaplandı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.