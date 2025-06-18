Bursa Valisi Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de güvenliği denizlerden başlatan, milli menfaatlerini kararlılıkla savunan Sahil Güvenlik Komutanlığının 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, kurumsal disiplini, nitelikli personeli ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da örnek aldığı güçlü bir güvenlik teşkilatı haline geldiğini belirten Ayyıldız, "Ulusal ve uluslararası hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan kahramanlarımız, denizlerimizde huzurun, düzenin ve güvenliğin teminatı olmuştur." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, komutanlığın, yasa dışı göçle mücadeleden kaçakçılığın önlenmesine, çevre ve deniz yaşamını korumaktan arama kurtarma faaliyetlerine, afet anlarında yardım görevlerinden stratejik tesislerin güvenliğine kadar pek çok alanda görevini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Modernize edilen deniz platformları, gelişmiş gözetleme sistemleri, yüksek harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle teşkilatımız; bugün olduğu gibi gelecekte de Mavi Vatan'ın koruyucusu olmayı sürdürecek, milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."