Haberler

Bursa Valisi Ayyıldız'dan Berat Kandili mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gecenin rahmet, mağfiret ve bereketin kapılarının açıldığı bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Affedilmenin önemine dikkat çeken Ayyıldız, kin ve kırgınlıklardan arınmanın gerekliliğini ifade etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin arınmaya, duaların kabulüne daha yakın olduğu mübarek Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin, kulun Rabbine yöneldiği, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla baktığı, affedilmeyi dilerken affedici olma erdemini de kuşandığı ilahi bir fırsat olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, yalnızca günahlardan arınmayı değil; kalplerimizi kin ve kırgınlıklardan temizlemeyi, kardeşlik ve muhabbet bağlarımızı güçlendirmeyi de bizlere hatırlatmaktadır. Bu mübarek gecede gönüllerimizi kırgınlıklardan arındırmaya, merhameti hayatımızın merkezine almaya ve birbirimizi daha iyi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Berat Kandili, bizlere sabrı, hoşgörüyü ve paylaşmayı yeniden hatırlatırken, fert olarak kendimizi, toplum olarak da ilişkilerimizi gözden geçirme imkanı sunmaktadır. Dualarla ve samimi niyetlerle geçirilen bu gece, kalpler arasında köprüler kurmamıza vesile olmalıdır. Berat Kandili'nin, ramazan ayına arınmış gönüllerle erişmemize, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalar için barış ve esenliğe, insanlık için huzur ve adalete kavuşmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık

Atalanta transferi duyurdu: Anlaşmaya vardık
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı