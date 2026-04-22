Bursa Valisi Ayyıldız'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği, milli egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yalnızca Türk milleti için değil, tüm insanlık için barışın, kardeşliğin ve umudun sembolü olduğunu aktaran Ayyıldız, "Çocuklarımızın sevgi, dostluk ve hoşgörü içinde yetiştiği bir gelecek, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesi ise onlara duyulan güvenin en anlamlı ifadesidir." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimin ve aklın rehberliğinde yetişen, vatanını ve milletini seven bireyler olarak hayata hazırlanmasının en büyük hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü yarınların ancak bu bilinçle yetişen nesillerle mümkün olacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu üyelerini, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili çocuklar, sizler bu vatanın en büyük umudu ve en kıymetli emanetisiniz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun."