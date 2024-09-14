Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Oğuzhan Koç Rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 3'üncü "Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali" etkinlikleri kapsamında pop şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Şarkıcı Koç sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvara yer verdi.

Gecede Koç, "Kendime Sardım", "Heyecandan " ve "Ben Hala Rüyada" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.