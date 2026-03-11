Haberler

BUÜ öğrencilerine "IBAN kiralama dolandırıcılığı" anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesinde dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'IBAN Kiralama, Yasal Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımı' konulu seminer gerçekleştirildi. Etkinlikte, gençlerin hedef alındığı IBAN kiralama yöntemi ve dolandırıcılığa karşı alınacak tedbirler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "IBAN Kiralama, Yasal Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, son dönemde özellikle gençleri hedef alan IBAN kiralama yöntemi, suç örgütleri tarafından nasıl kullanıldığı ve bu yöntemin yol açabileceği hukuki sorumluluklar konuşuldu.

Seminerde konuşan cumhuriyet savcısı Birgivi Dertli, dolandırıcıların çoğu zaman sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gençlere ulaşarak hızlı ve kolay kazanç vaatleriyle banka hesaplarını kullanmak istediklerini anlattı.

IBAN veya banka hesabını başkalarının kullanımına açmanın ciddi suçlara aracılık edebileceğine dikkati çeken Dertli, öğrencilerin bu tür tekliflere karşı temkinli davranmaları gerektiğini ifade etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Zekeriya Değirmen de internet ortamında işlenen dolandırıcılık suçları ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı