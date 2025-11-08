Bursa Uludağ'da Kaybolan 4 Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 16 ve 17 yaşındaki 4 gencin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları sürmekte.
Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde 16 ve 17 yaşlarında 4 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ormanlık alandaki arama çalışmaları sürüyor.
