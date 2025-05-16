Bursa Teknik Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı

Bursa Teknik Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı
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Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Atalı, Eaquals tarafından 'Yılın Öğretmeni' ödülüne layık görüldü. Atalı, eğitimdeki liderliği ve üstün nitelikleri sayesinde bu prestijli ödülü kazandı.

Uluslararası yabancı dil akreditasyon kuruluşu Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (Eaquals) tarafından her yıl verilen "Yılın Öğretmeni" ödülüne bu yıl Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Atalı, layık görüldü.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üstün nitelikler ve eğitimde gösterdiği liderlik dolayısıyla bu ödülü almaya hak kazanan Atalı'ya ödülü, Malta'da düzenlenen Eaquals Uluslararası Konferansı'nda takdim edildi.

Ödüle layık görülmekten büyük onur duyduğunu belirten Atalı, "Bu takdir, sadece kişisel bir başarıdan ibaret değil, aynı zamanda öğrencilerimle yürüttüğüm eğitim sürecine, mesleki sorumluluğuma ve sürekli mesleki gelişim anlayışına duyduğum bağlılığın sonucudur. Bu vesileyle, bana ilham veren ve mesleki gelişimime katkı sunan tüm meslektaşlarıma, yöneticilerime ve BTÜ ailesine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Atalı'yı tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da "Akademisyenimizin bu uluslararası başarısı, hem bireysel gayretlerinin hem de üniversite olarak, eğitimde kaliteye verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Bu başarı, üniversitemizin sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de ne denli güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Dil eğitimi alanında mükemmeliyeti ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla verilen ödül, öğrencilere ilham verebilme, öğrenciler ve meslektaşları üzerine olumlu etki oluşturabilme, destekleyici ve teşvik edici öğrenme ortamları oluşturabilme, yenilikçi ve etkili ders stratejileri ve değerlendirme tekniklerini kullanabilme gibi kriterler göz önünde bulundurularak her yıl tüm dünyadan sadece bir eğitimciye veriliyor.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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