Bursa Şehir Hastanesi Filistin'e Destek Açıklaması Yaptı

Bursa Şehir Hastanesi doktorları ve çalışanları, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Hastane önünde bir araya gelen doktorlar adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Doç. Dr. Nizameddin Koca, tüm inanç, önyargı ve şahsi düşüncelerden soyunup objektif, bilimsel, tarafsız ve yargılamasız hizmet vereceklerinin nişanesi olan beyaz önlüklerini giydiklerini söyledi.

İnsanlığın en temel değerlerini savunmak, insanlık onurunu ve barışı yüceltmek için bir araya geldiklerini belirten Koca, "Her birimizin yüreğinde tarifsiz bir acı ve gözlerimizde yaşlarla buradayız. Beyaz önlüklerimizle karşınızdayız. Bu önlükler, insanlığa hizmet edenlerin merhamet ve barış savunucularının sembolüdür." dedi.

Koca, Filistin'de yaşanan trajediye karşı sessiz kalmak istemediklerini dile getirdi.

Filistin'deki trajedinin tüm insanlığın vicdanını sarstığını ifade eden Koca, şunları söyledi:

"Bursa Şehir Hastanesi hekimleri ve çalışanları olarak, bu durumu düzeltmeye elimizin gücü yetmediği için dilimizle karşı olduğumuzu ifade etmek amacıyla bir araya geldik. Ekonomik güçlerini kullanarak dünya liderlerini, medyayı ve kamuoyunu manipüle eden bu zalimlere karşı sessiz kalmak, suç ortaklığıdır. Tüm dünya devletlerine çağrımızdır; bu orantısız güç kullanılan soykırım saldırılarını tüm insanlığın gözü önünde devam ettiren İsrail'e ve açıkça destekleyen kuruluşlara karşı devletler düzeyinde ambargo uygulanmasını talep ediyoruz. Uzayan süreçle birlikte halkta meydana gelen sistemik duyarsızlaşma ile her geçen gün azalan boykot hassasiyetinin arkasına sığınılmasını doğru bulmuyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.