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Bursa protokolü, Vali Ayyıldız eşliğinde Türk Hukuk Enstitüsü şubesini ziyaret etti

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Bursa protokolü, Vali Ayyıldız eşliğinde Türk Hukuk Enstitüsü şubesini ziyaret etti
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Bursa protokolü, Vali Erol Ayyıldız eşliğinde Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette enstitünün 1977 yılından beri hukuk sistemi ve avukatlık mesleğine yönelik çalışmalar yürüttüğü, eğitim ve burs faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Bursa protokolü, Vali Erol Ayyıldız eşliğinde kısa süre önce yeni binasının açılışı gerçekleştirilen Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesine ziyarette bulundu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin ile MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Şube Başkanı Birtan Kaan Saat ile bir araya geldi.

Vali Erol Ayyıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, 1977 yılından beri faaliyet gösteren Türk Hukuk Enstitüsünün Türk hukuk sistemi ve avukatlık mesleği üzerine akademik ve mesleki çalışmalar yapmak, mesleki sorunlara çözüm önerileri sunmak, eğitim programları düzenlemek ve hukukçularla stajyerlere yönelik burs faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bugüne kadar önemli bir misyon üstlendiğini bildirdi.

Şube Başkanı Birtan Kaan Saat ise Bursa protokolünü ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Merhum Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulan enstitünün, çağlara damga vuran Türk adalet anlayışına uygun bir sistem oluşturulması için Türk hukuk sistemine katkıda bulunmayı şiar edindiğini vurgulayan Saat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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