Bursa Osmangazi'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu, cesetler Adli Tıp'a kaldırıldı

Bursa Osmangazi'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu, cesetler Adli Tıp'a kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine 112'ye bildirilen olayda cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan karı koca evlerinde ölü bulundu.
Çiftehavuzlar Mahallesi Meşelli Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA