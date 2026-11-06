Bursa Osmangazi'de tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçan sürücü görüntülendi

Bursa Osmangazi'de tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçan sürücü görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 Kasım akşam saatlerinde trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışan iki otomobil sürücüsünden biri, diğerinin aracına çarpıp kaçtı. O anlar, mağdur sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
BURSA'da bir sürücü, otomobiliyle trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı. O anlar, mağdur sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, 4 Kasım'da akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trafikte bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücünün aracına çarpıp kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı