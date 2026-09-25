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Bursa Osmangazi'de eşini öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Kocası Ali Fuat U'yu (77) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan verdiği cezada indirim uygulamadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kocası Ali Fuat U'yu (77) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U. (69), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının tam olduğunun gelen raporla bildirildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adalet U'yu "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezaya indirim uygulamadı.

Olay

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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