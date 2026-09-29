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Bursa Osmangazi'de belediye ekipleri koku ihbarıyla evden 2 kamyon çöp çıkardı

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Bursa Osmangazi'de belediye ekipleri koku ihbarıyla evden 2 kamyon çöp çıkardı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tahtakale Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ve kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahtakale Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme ve işlemlerin ardından ekiplerce evde temizlik çalışması başlatıldı.

Koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Kaynak: AA
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