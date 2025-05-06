Bursa Orhaneli'de Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Orhaneli Kaymakamlığı desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Orhaneli Karıncalı İmam Hatip Ortaokulu yarışmada birinciliği kazandı.

Etkinliğe katılan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, burada yaptığı konuşmada dereceye giren okulları tebrik etti.

Öğrencilere her gün bir saat kitap okumalarını tavsiye eden Tuna, katılımcılara kitap hediye etti.