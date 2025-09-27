Bursa Orhaneli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, müdahale çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.