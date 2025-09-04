Haberler

Bursa Orhaneli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Emin Alper - Güncel
