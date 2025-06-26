Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Marmaracık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri etkin bir şekilde mücadele ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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