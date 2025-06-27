Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını
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Yenişehir ilçesinde, Marmaracık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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