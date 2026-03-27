Bursa'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 14 düzensiz göçmeni yakaladı ve gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen polis, 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın