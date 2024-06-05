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Bursa'nın Gemlik Sahili'nde Ölü Yunus Bulundu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Borusan'ın yaptığı dip ve kıyı temizliği programında denizin dibinde ölü bir yunus bulundu. Yunusun deniz yüzeyine çıkarılması için Deniz Polisi'nden yardım istendi ve kıyıya çıkarıldı. Ölüm sebebi belirlenmesi için incelemeler yapılacak.

Bursa'nın Gemlik sahili açıklarında yapılan dip ve kıyı temizliği sırasında ölü yunus bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Borusan'ın yaptığı dip ve kıyı temizliği programında denizin dibinde ölü bir yunus olduğu fark edildi.

Yetkililer, yunusun deniz yüzeyine çıkarılması için Deniz Polisi'nden yardım istedi. Yaklaşık 3 metre boyunda ve erkek olduğu tahmin edilen yunus, dalgıç polislerin yaptığı çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı.

İskele meydanında ilk incelemeleri yapılan yunus, ölüm sebebinin belirlenmesi için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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