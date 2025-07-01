Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

Aynı ilçede saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.