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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi darbedildi.

Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde gayrimenkul ofisi işleten Suat C. ve Ahmet E. ile iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulunan tabancayla Suat C'yi bacağından vurdu. Kavga sırasında Ahmet E. de darbedildi.

Şüpheliler, olayın ardından otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA