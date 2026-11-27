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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eğlence mekanında 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Berkant A, Emre A. ve Kadir E. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Azadi A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Hakan Uyanık'ın babası Mehmet Şakir Uyanık, oğlunun 24 yaşında hayattan koparıldığını belirterek, işletme sahibi S.İ. ile diğer tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Anne Hülya Uyanık ise oğlunun hiçbir zaman silah taşımadığını ifade etti. Sanıkların bu yöndeki beyanlarının doğru olmadığını dile getiren Uyanık, kamera kayıtlarının ortadan kaldırıldığını, oğlunun kim tarafından öldürüldüğünü öğrenmek istediğini belirtti.

Tutuklu sanıklar Berkant A, Emre A. ve Kadir E, tahliye talebinde bulundu, tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl mayıs ayında Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Hakan Uyanık (25), Melih Sefa Y. (25) ve Sercan Ö. (26), iş yerindeki çalışanlarla tartışmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Uyanık, Melih Sefa Y. ve Sercan Ö, çalışanlar tarafından darbedilmiş, daha sonra çıkan silahlı kavgada yaralanan Uyanık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA