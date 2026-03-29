Sağanak sonrası yoldaki çökme, tedirginliğe neden oldu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak sonrası parke taşı kaplı yolda çökme oldu. Site bahçesinin istinat duvarının üstündeki yolda yaşanan çökme tedirginliğe yol açtı.

Burgaz Mahallesi Kızıltoprak Caddesi'nde bir sitenin önündeki parke kaplı yol, yağışların ardından yaklaşık bir metre çöktü. Sitede yaşayanların yoğun olarak kullandığı yolda meydana gelen çökme, tedirginliğe yol açtı. Sabah saatlerinde fark edilen toprak kaymasının, yolun alt kısmında bulunan siteler için risk oluşturduğu belirtilirken, istinat duvarının bulunduğu site bahçesinde park halindeki çok sayıda araç da toprak kayması tehdidiyle karşı karşıya.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, riskli bölgeyi emniyet şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapadı.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı