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Bursa merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli adliyede

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Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Dünkü tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 40'a yükseldi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, uyuşturucu operasyonunda, adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün tutuklanan 17 şüpheli ile birlikte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklama sayısı 40'a yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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