Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2) HEPSİ TUTUKLANDIBursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. HEPSİ TUTUKLANDI Bursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel Bursa Güncel Haberler

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