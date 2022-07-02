Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2)

HEPSİ TUTUKLANDIBursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title