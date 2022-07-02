Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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HEPSİ TUTUKLANDIBursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel