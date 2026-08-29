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6 İlde Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Tutuklama

6 İlde Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Tutuklama
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Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 'yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklandı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 'yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 'yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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