Haberler

Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 79 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa merkezli 5 ilde 800 personelin katılımıyla helikopter ve İHA destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı.

BURSA merkezli 5 ilde, 800 personelin katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Bursa ve Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkez ve Orhangazi ilçesi ile İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 800 personel katıldı. 3 İHA, helikopter, ve 10 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 234 gram metamfetamin, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilo kokain, 605 gram sentetik kannabinoid ile çeşitli miktarlarda eroin, ecstasy ve sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler, cam düzenekler ile tüfek ve kartuşlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 79'u tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Hasan BOZBEY-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıllık korkunç sır çözüldü: Katil anne ve teyze!
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrenciler okul bahçesine alınmadı

Sınava dakikalar kala kriz! Öğrenciler içeri alınmadı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?