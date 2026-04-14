Haberler

Bursa merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir iş yerinin kurşunlanması ve farklı bir iş yerindeki kişinin ise silahla gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışında bulunan firari örgüt yöneticisinin talimatıyla eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, K.B, P.T, A.H.G, M.Ş, M.D.Ç, M.K, H.R.Y, Z.Ç ile V.Ü'nün kurşunlama eyleminde birlikte hareket ettiklerini, M.Y, A.D, S.G ve Y.S'nin ise nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eyleminde yer aldıklarını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Çorum'da özel harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kurşunlama olayını gerçekleştirmesi ve kurye kılığında bir iş merkezine girdikleri anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, saldırgan intihar etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler
Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

"Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım"
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Ortalığı yıkan sözlerini gölgede bıraktı! Kapıyı açarken olay cümle

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki