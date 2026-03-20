Domaniç kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Yolun karla kaplanması nedeniyle özellikle yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede önlem alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışının etkili olduğu kara yolunda güvenlik amacıyla ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere kış lastiği, zincir ve gerekli ekipman olmadan yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

