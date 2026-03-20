Domaniç kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

Domaniç kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
İnegöl ile Domaniç'i bağlayan karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, jandarma ekipleri kış lastiği ve zincir denetimlerini artırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Yolun karla kaplanması nedeniyle özellikle yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede önlem alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışının etkili olduğu kara yolunda güvenlik amacıyla ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere kış lastiği, zincir ve gerekli ekipman olmadan yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
