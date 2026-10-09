Bursa Kestel'de koku ihbarıyla tahliye edilen ortaokulda olumsuz bulguya rastlanmadı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde koku ihbarı üzerine tahliye edilen ortaokulda olumsuzluğa rastlanmadı.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'ndeki Mustafa Kurt Ortaokulu'ndan koku geldiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

KBRN ekipleri, okulda ve okulun bahçesinde ölçüm ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde insan sağlığını etkileyecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Kokudan etkilendiğini öne süren öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin tahliye edilen okuldaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA