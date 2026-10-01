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Bursa Karacabey'de Dağkadı Kavşağı'nda refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bursa Karacabey'de Dağkadı Kavşağı'nda refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Dağkadı Kavşağı'nda refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, refüje düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karacabey'den Bandırma istikametine giden Mert Ö. (24) idaresindeki 34 EHF 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dağkadı Kavşağı'nda refüje devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mert Ö. sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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