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Bursa Karacabey'de boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18) toprağa verildi

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Bursa Karacabey'de boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18) toprağa verildi
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Bursa Karacabey'de tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18), cenaze namazının ardından toprağa verildi. Alkan'ın dayısı Can Akbay, adalete güvendiklerini ve şahsın en ağır cezayı alacağına inandıklarını söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18), Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Alkan'ın dayısı Can Akbay, "Yeğenim dün hunharca katledildi. Acımız büyük, adalete güveniyoruz. Şahsın en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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