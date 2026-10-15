Bursa İznik Çakırca'da sağanak dere taşkınına yol açtı, bazı evleri su bastı

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Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.

İlçede geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çakırca Mahallesi'nde dere taşkını sebebiyle bazı evleri su bastı.

Evini su basan 70 yaşındaki Ünzile Dalkıran, AA muhabirine sağanağın akşam saatlerinden bu yana devam ettiğini söyledi.

Sabah kalktığında bir gürültü duyduğunu belirten Dalkıran, "Oğlum evde yoktu. Hemen torunumu kaldırdım. 'Sel geliyor oğlum' dedim. Arka kapıyı bir açtım, içeri su doldu. Hiçbir şeyi toplayamadık. Hepsi suyun içinde kaldı." dedi.

Dalkıran, evdeki su seviyesinin yaklaşık 50 santimetreye ulaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hemen kendimizi dışarı attık. Kızlarım geldi, temizliği yapıyorlar. Peteklerin alt tarafları hep su dolmuş. Her şeyim zarar gördü. Eşyalarım hep su altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

Müstakil evinde su baskını yaşanan 72 yaşındaki Halit Karlıdağ da suyun aniden yükseldiğini dile getirdi.

Karlıdağ, evindeki eşyaların ve bahçesinin zarar gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyimizi kurtaramadık, biz de mağdur olduk. Bütün eşyalarım zarar gördü. Su gelince ben hemen bahçe duvarından atlayıp çıktım, evde yalnızdım. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz."

İlçede etkisini azaltan sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA