Haberler

Bursa İznik Çakırca'da sağanak dere taşkınına yol açtı, bazı evleri su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İznik Çakırca'da sağanak dere taşkınına yol açtı, bazı evleri su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İznik'te geceden bu yana etkili olan sağanak, Çakırca Mahallesi'nde dere taşkınına yol açtı ve bazı evleri su bastı. Evini su basan 70 yaşındaki Ünzile Dalkıran ile 72 yaşındaki Halit Karlıdağ, eşyalarının zarar gördüğünü belirterek yardım bekliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.

İlçede geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çakırca Mahallesi'nde dere taşkını sebebiyle bazı evleri su bastı.

Evini su basan 70 yaşındaki Ünzile Dalkıran, AA muhabirine sağanağın akşam saatlerinden bu yana devam ettiğini söyledi.

Sabah kalktığında bir gürültü duyduğunu belirten Dalkıran, "Oğlum evde yoktu. Hemen torunumu kaldırdım. 'Sel geliyor oğlum' dedim. Arka kapıyı bir açtım, içeri su doldu. Hiçbir şeyi toplayamadık. Hepsi suyun içinde kaldı." dedi.

Dalkıran, evdeki su seviyesinin yaklaşık 50 santimetreye ulaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hemen kendimizi dışarı attık. Kızlarım geldi, temizliği yapıyorlar. Peteklerin alt tarafları hep su dolmuş. Her şeyim zarar gördü. Eşyalarım hep su altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

Müstakil evinde su baskını yaşanan 72 yaşındaki Halit Karlıdağ da suyun aniden yükseldiğini dile getirdi.

Karlıdağ, evindeki eşyaların ve bahçesinin zarar gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyimizi kurtaramadık, biz de mağdur olduk. Bütün eşyalarım zarar gördü. Su gelince ben hemen bahçe duvarından atlayıp çıktım, evde yalnızdım. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz."

İlçede etkisini azaltan sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı: Felaket...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM, 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul etmeyip suç duyurusuna karar verdi

AYM, 26 parti için harekete geçti! Suç duyurusunda bulunulacak
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak

Bu mesajı atan akraban bile olsa aman dikkat! Hesap anında kapatılacak
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi

Peş peşe uyarıların ardından bir ilde daha eğitime ara verildi
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi