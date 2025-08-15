Bursa-İstanbul Denizyolu Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa-İstanbul Denizyolu Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Güncelleme:
Bursa-İstanbul Denizyolu Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında gerçekleştiriliyordu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
