İnegöl'de 24 derslik okul yapılacak
Hayırsever iş insanı Sabri Yılmaz tarafından inşa edilecek 24 derslikli ortaokulun protokolü, Bursa Valiliği'nde imzalandı. İnegöl ilçesinin eğitim altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hayırsever Sabri Yılmaz tarafından yaptırılacak 24 derslikli ortaokulun yapımına ilişkin protokol, imzalandı.
Valilikte gerçekleşen imza törenine, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, hayırsever iş insanı Sabri Yılmaz, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin katıldı.
Protokol kapsamında Orhaniye Mahallesi'nde inşa edilecek 24 derslikli ortaokulun, ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
