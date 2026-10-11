Haberler

Bursa İnegöl'de yalnız yaşayan Fahrettin Oral (78) evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de yalnız yaşayan Fahrettin Oral (78) evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Cerrah Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fahrettin Oral (78), evinde ölü bulundu. Komşularının eve girmesiyle bulunan Oral'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Fahrettin Oral (78), evinde ölü bulundu.

Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşadığı öğrenilen Fahrettin Oral'dan haber alamayan komşuları, saat 12.30 sıralarında eve girdi. Oral'ı hareketsiz halde yatarken bulan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fahrettin Oral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 11 ölü, 27 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu

Dünyaca ünlü teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Tüm sistem durdu
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı