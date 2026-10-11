Bursa İnegöl'de yalnız yaşayan Fahrettin Oral (78) evinde ölü bulundu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Fahrettin Oral (78), evinde ölü bulundu.

Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşadığı öğrenilen Fahrettin Oral'dan haber alamayan komşuları, saat 12.30 sıralarında eve girdi. Oral'ı hareketsiz halde yatarken bulan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fahrettin Oral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı