Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çarpışan hafif ticari araç ile otomobil, savrularak site duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde iki sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran Sokak'ta seyreden Ayşe Ç. (42) yönetimindeki 16 ALU 184 plakalı hafif ticari araç, Paşaören Sokak'tan çıkan Raziye A.'nın (25) kullandığı 34 YJ 7909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bir sitenin duvarına çarptı. Yaralanan Ayşe Ç. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),