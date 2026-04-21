Bursa'da toprak kayması nedeniyle iki kırsal mahalleyi bağlayan yol kapandı
İnegöl ilçesinde, İsaören ile Dipsizgöl mahalleleri arasındaki yolu etkileyen toprak kayması nedeniyle ulaşım durdu. Yağışlar sonrası yamaçtan kopan toprak parçaları asfalt yolu kullanılmaz hale getirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yol, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı İsaören ile Dipsizgöl mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda toprak kayması meydana geldi.
Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak parçaları nedeniyle asfalt yol kullanılmaz hale geldi.
Heyelanın ardından yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, mahalle sakinleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Yetkililer tarafından bölgede inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci