Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet K. yönetimindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araca yorgun mermi isabet etti.
Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda Mehmet K. (27) idaresindeki 35 AZM 303 plakalı otomobile, seyir halinde olduğu sırada yorgun mermi isabet etti.
Sürücünün ihbarıyla bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Mermi çekirdeğinin, aracın tavanına hasar verip ön cama düştüğü belirlendi.
Polis ekipleri, yaptığı incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Kadir İnci