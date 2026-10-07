Haberler

Bursa İnegöl'de özel halk otobüsünün çarptığı yaya hastanede tedaviye alındı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de özel halk otobüsünün çarptığı yaya hastanede tedaviye alındı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Muhammed T. (24) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Muhammed T. (24), yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Recep Ç. yönetimindeki 16 M 06108 plakalı özel halk otobüsü, aniden yola çıktığı öne sürülen Muhammed T.'ye çarptı. Yere düşen yaya yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

G.Saray Divanı'nda gündeme bomba gibi düştü: 860 milyon euro borç var
Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı

Bu nasıl bir rezilliktir?

Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket

Emeklilik maçında yaptığı olay oldu!
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler

Mutlulukları yarım kaldı! İki gün önce nişanlanan çift aynı gün öldü