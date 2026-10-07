Bursa İnegöl'de özel halk otobüsünün çarptığı yaya hastanede tedaviye alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Muhammed T. (24) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Muhammed T. (24), yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Recep Ç. yönetimindeki 16 M 06108 plakalı özel halk otobüsü, aniden yola çıktığı öne sürülen Muhammed T.'ye çarptı. Yere düşen yaya yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı